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Общество

До +10 градусов и дожди ожидаются в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны дожди.

Температура по области составит от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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