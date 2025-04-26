До +10 градусов и дожди ожидаются в Псковской области
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны дожди.
Температура по области составит от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области
В Псковской области прошёл первый этап областной краеведческой олимпиады, приуроченной к 1135-летию со дня рождения княгини Ольги