До +10 градусов и дожди ожидаются в Псковской области

09:55, 26 апреля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны дожди.

Температура по области составит от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.