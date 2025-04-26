Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Гдове

16:41, 26 апреля 2025, ПАИ

Два автомобиля – Skoda Octavia и Opel Astra столкнулись на улице Печатникова в Гдове. После чего опрокинулся один из автомобилей, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На момент ДТП в автомобилях находились четыре человека, включая четырехлётнего ребёнка. Участники аварии от медицинской помощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ, выясняя обстоятельства произошедшего.