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Происшествия

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Гдове

Два автомобиля – Skoda Octavia и Opel Astra столкнулись на улице Печатникова в Гдове. После чего опрокинулся один из автомобилей, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На момент ДТП в автомобилях находились четыре человека, включая четырехлётнего ребёнка. Участники аварии от медицинской помощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ, выясняя обстоятельства произошедшего.

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