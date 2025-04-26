Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»

Проект «Школа наследия» реализуется в Печорском муниципальном округе в год 80-летия Победы. На днях стартовал его выездной этап, сообщили ПАИ в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.

  • Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
    Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
  • Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
    Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
  • Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
    Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
  • Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
    Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря

Первым пунктом программы стало посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Экскурсию провёл монах Антоний (Воеводин), хранитель старинных реликвий Псковской епархии и житель обители. Гости осмотрели пещеры, Святую горку, некоторые части монастыря и отреставрированные объекты культурного наследия. Они поблагодарили митрополита Псковского и Порховского Матфея за помощь в реализации проекта.

Также участники приступили к работам на братском кладбище с мемориалом «Скорбящая мать» в Печорах.

Проект «Школа наследия» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2025

Какие экскурсионные программы на майские выходные предлагает Псковский кремль, рассказали жителям города
26 апреля 2025

Свёкла в Псковской области подорожала почти на 14%
26 апреля 2025

Михаил Ведерников: Георгиевская лента стала символом Победы, памяти и связи поколений для миллионов
26 апреля 2025

Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
26 апреля 2025

Умерла актриса Светлана Харлап – голос Каркуши, Хрюши и Степашки из «Спокойной ночи, малыши»
26 апреля 2025

Как археологи относятся к нейросетям, рассказал псковский эксперт
26 апреля 2025

Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
26 апреля 2025

Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля РВСН выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...