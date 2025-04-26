Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»
Проект «Школа наследия» реализуется в Печорском муниципальном округе в год 80-летия Победы. На днях стартовал его выездной этап, сообщили ПАИ в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.
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Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря
Первым пунктом программы стало посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Экскурсию провёл монах Антоний (Воеводин), хранитель старинных реликвий Псковской епархии и житель обители. Гости осмотрели пещеры, Святую горку, некоторые части монастыря и отреставрированные объекты культурного наследия. Они поблагодарили митрополита Псковского и Порховского Матфея за помощь в реализации проекта.
Также участники приступили к работам на братском кладбище с мемориалом «Скорбящая мать» в Печорах.
Проект «Школа наследия» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
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