Стартовал выездной этап проекта «Школа наследия»

20:10, 26 апреля 2025, ПАИ

Проект «Школа наследия» реализуется в Печорском муниципальном округе в год 80-летия Победы. На днях стартовал его выездной этап, сообщили ПАИ в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.



Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря







Первым пунктом программы стало посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Экскурсию провёл монах Антоний (Воеводин), хранитель старинных реликвий Псковской епархии и житель обители. Гости осмотрели пещеры, Святую горку, некоторые части монастыря и отреставрированные объекты культурного наследия. Они поблагодарили митрополита Псковского и Порховского Матфея за помощь в реализации проекта.

Также участники приступили к работам на братском кладбище с мемориалом «Скорбящая мать» в Печорах.

Проект «Школа наследия» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.