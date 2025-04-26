Всероссийские соревнования по брейкингу в третий раз пройдут в Псковской области

21:13, 26 апреля 2025, ПАИ

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble в третий раз пройдут в Псковской области 18 и 19 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



В прошлые годы в Псковскую область на эти старты съезжалось более 500 спортсменов со всей России. Break Rumble станет отбором на финал спартакиады молодёжи, которая пройдёт в конце лета в Казани.

Состязания планируется провести в псковском парке «Простория». Итоги соревнований подведут в личных зачётах среди всех возрастных групп, а также в командных стартах.

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