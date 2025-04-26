Кризис пятидесяти: сквозь страх и сомнения

23:09, 26 апреля 2025, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова предлагает взглянуть на возрастной кризис пятидесяти лет под иным углом.

Встретилась интересная статья о возрастных периодах. Старость теперь официально наступает на 25 лет позже – в 75. А период зрелости увеличился, как раз на эти 25 лет. Основная идея статьи в том, что люди не знают, как правильно распорядится этим дополнительным отрезком активной жизни, которого не было у предыдущих поколений. Боятся новых возможностей и отказываются от них, испытывают растерянность и страх.

Самый пик этого кризиса приходится на 50 лет. Предыдущие поколения нянчили внуков, копали грядки на даче либо превращались в сплетниц на лавочке. Нынешние 50-летние по этому пути идти не хотят. У многих ещё нет внуков и дачи, пенсия хоть и не за горами, но не прямо завтра. Получается, 25 лет активной жизни подарили, а что делать с ними не сказали.

Астрология изучает циклы планет и их влияние на человека. Влияние становится сильным и ощутимым, когда транзитная планета пересекается с натальной. С точки зрения астрологии в течение жизни человек проживает несколько таких периодов, и у многих людей они характеризуются кризисами. Конечно, все очень индивидуально и глубина проживания кризиса и событийный контекст его сопровождающий будут зависеть от развития личности и от того, как человек распоряжается своим потенциалом.

У астрологов возраст в районе 50 лет называется возвращением Хирона. В этот период (плюс / минус два года, у каждого индивидуально) транзитный Хирон как раз делает аспект к своему натальному положению.

Астероид Хирон открыли в 1977 году, и астрономы долгое время не могли понять, что он такое – комета или астероид. Поэтому и дали небесному телу такое странное название. В мифологии Хирон – это кентавр, сразу лошадь и человек, существо двойственной природы.

В культуре и коллективном бессознательном архетип Хирона символизирует священную рану и поиск собственной идентичности. Хирон ассоциируется с образом раненого целителя, который прежде чем обрести мудрость, прошёл через серьёзные испытания и травмы. Вот и возраст возвращения Хирона характеризуется обращением к внутреннему я, попытками самопознания, поискам новых путей и обнаружением новых способностей.

Можно абстрагироваться и от астрологии, и от мифологии, но если вы в 50 лет не понимаете, как жить дальше и куда двигаться, испытываете неудовлетворенность происходящим, у вас точно тот самый кризис.

И если вам плохо, я предлагаю идти по пути Хирона – искать новые грани своего потенциала и раскрывать их на деле. Правда, для этого придётся выходить из зоны комфорта.

Прочитала статью в Exocur по результатам исследования, проведённого Superjob вместе с WorldSkills Russia.

В общем ничего нового: большинство россиян работают не по призванию и не получают удовольствия от своей работы. Там много статистики. Вот интересный факт: 58 % людей хоть раз в жизни кардинально меняют профессию уже в зрелом возрасте, но опять делают все те же ошибки, что и в юности: себя не слушают, руководствуются чужими советами, танцуют не от внутренней потребности, а от сложных жизненных обстоятельств.

В этой же статье говорится, что только 16 % россиян руководствовались своими склонностями и призванием при выборе профессии. Для меня это про то, что только 16 % россиян в ладу с собой и сонастроены со своим внутренним камертоном. Но хорошая новость заключается в том, что постепенно можно выправить себя, убрать внутренние искажения и чужеродные встройки, понять, чего хочешь именно ты и начать звучать собой и идти своей дорогой. Да, я предлагаю начать искать себя в 50 лет, если по каким-то причинам не сделали этого раньше. И основной страх, с которым придётся столкнуться: а не поздно ли мне?

Мой ответ всем сразу: не поздно. Вы пытаетесь разобраться в себе, понять свои таланты и способности, сильные и слабые стороны, раскрыть свой потенциал. Если не сделали этого раньше, значит, не было ресурса. А если вы в самом начале свернули не туда и долгое время шли в противоположном направлении, вы всё равно приобрели ценный опыт. И не нужно его обесценивать. Может быть теперь, благодаря этому опыту, вы сможете в несколько раз ускорить свой прогресс. И точно не ваша вина, если вам в детстве не дали правильных ориентиров, поссорили с собой, сбили все базовые настройки. Их можно восстановить. Раз вы этот путь начали, вы молодец. Даже если в 75 лет.

Когда вы на своём месте – это ваше главное конкурентное преимущество. Замечали, когда человек суперпрофессионал в своём деле, у него и в остальных сферах жизни всё самой само ладится? Это потому, что профессионализм равно самодостаточность.

У каждого из нас огромнейший потенциал. Если бы каждый человек использовал его по полной, у нас тут ходили бы сплошные титаны Возрождения. Но на масштаб своей личности выходят единицы. Многие живут и даже не подозревают о своих возможностях и талантах. Конечно, в 50 лет менять жизнь сложнее, чем в 18. Есть инерция, которая тянет в прошлое. Но зато есть кое-какой жизненный опыт и на него тоже можно опираться. И очень-очень много разной информации и инструментов для работы, которых тоже не было у поколения наших мам и бабушек.