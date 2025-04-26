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Спорт

Окружное первенство по самбо проходит в Псковской области

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо проходит в псковском спорткомплексе «Олимп» 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов из девяти регионов Северо-Западного федерального округа.

По результатам первого дня среди самбистов Псковской области Константин Павлушин выиграл золото в весе до 42 килограммов, Дмитрий Кудренко в весе до 50 килограммов и Александра Прокофьева в весе до 47 килограммов завоевали серебро. Бронзовые медали на счету Артёма Яковлева в весовой категории до 42 килограммов, а также Натальи Лопашовой в весе до 65 килограммов.

Отметим, что финалисты соревнований получат путёвки на первенство России, которое пройдёт в Кстово с 31 мая по 6 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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