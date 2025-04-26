Как проходит благоустройство спортивной площадки в районе улиц Звёздной и Юности в Пскове, рассказал Борис Елкин

22:29, 26 апреля 2025, ПАИ

Благоустройство общественной территории между домом № 17Б на улице Звëздной и домом № 3 на улице Юности в Пскове на сегодняшний день готово на 40 %, написал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Большая часть предварительных работ уже подошла к завершению. На текущий момент уже убраны старые аварийные деревья, а также привезены необходимые строительные материалы, отметил глава города. Также на территории ведётся разбивка границ объекта для основания под пешеходные дорожки и выборка грунта.

Ко всему прочему, началось формирование выравнивающего слоя из щебня и песка под планируемые прогулочные маршруты. Первые шаги сделаны и в озеленении территории, поделился результатами работы Борис Елкин.

Напомним, что на территории планируется оборудовать современную спортивную площадку, пешеходные дорожки, а также установить урны и скамейки. Отметим, что по контракту срок сдачи объекта – 1 августа этого года.

Добавим, что работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».