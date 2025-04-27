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Общество

Врач рассказала о преимуществах ботвы репы в лечении болезни Альцгеймера

Витамин К, который в значительных количествах присутствует в ботве репы, способствует защите нервной ткани мозга от повреждений и помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Людмила Сухорукова отметила, что ботва репы является ценным источником витамина К (186 % от рекомендованной суточной нормы в 100 граммах ботвы). Этот витамин играет важную роль в укреплении костей, стимулируя активность остеобластов, а также защищает нервную ткань мозга от повреждений, что помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Кроме того, репа является источником редких микроэлементов и металлов, таких как медь, железо, марганец, цинк и йод. Содержание фосфора в репе превышает таковое в редисе и редьке, а серы, необходимой для очищения крови и растворения камней в почках и мочевом пузыре, в ней больше, чем в любом другом овоще, заметила эксперт.

Людмила Сухорукова уточнила, что репа также содержит природный антибиотик, который замедляет развитие некоторых грибков, а также богата витаминами Е и Н.

Тем не менее употребление репы следует ограничить при склонности к аллергическим реакциям, повышенной кислотности желудка, обострении гастрита, колите, язвах желудка и 12-перстной кишки, осложнённых формах диабета, хронической гипотонии, серьёзных нарушениях работы почек и печени, а также при предрасположенности к метеоризму. Репу не рекомендуется давать детям младше двух лет, подчеркнула врач.

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