Псковичей приглашают на открытие фотовыставки «Подлунный Петербург»

10:23, 27 апреля 2025, ПАИ

Открытие фотовыставки Владислава Васильева «Подлунный Петербург» состоится в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 27 апреля, в 13:00.

Владислав Васильев является членом регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России» в Санкт-Петербурге, а также фотоклубов города. Он активно участвует в различных фотоконкурсах и фотовыставках, стал финалистом многих из них и одержал победу в конкурсе «Лучшее фото года в Санкт-Петербурге», подчеркнули сотрудники библиотеки.

Владислав Васильев родился в Ленинграде в 1969 году и всю свою жизнь проживает в Купчино. С раннего возраста увлекается фотографией, а с 2014 года сосредоточился на пейзажной съёмке луны и солнца.

Открытие выставки пройдёт в арт-пространстве научной библиотеки на третьем этаже. Выставка продлится до 27 мая.