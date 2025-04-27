Два человека пострадали в ДТП на трассе в Островском районе
ДТП с участием двух автомобилей – Hyundai, в котором находились два человека, и SsangYong, в котором было три человека, – произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и бригады скорой помощи, которые оказывали помощь двум пассажирам из SsangYong. Решался вопрос об их госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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