Два человека пострадали в ДТП на трассе в Островском районе

12:18, 27 апреля 2025, ПАИ

ДТП с участием двух автомобилей – Hyundai, в котором находились два человека, и SsangYong, в котором было три человека, – произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и бригады скорой помощи, которые оказывали помощь двум пассажирам из SsangYong. Решался вопрос об их госпитализации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.