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Культура

«Русская мозаика» и солисты Курской филармонии выступят в Пскове сегодня

Ансамбль солистов «Русская мозаика» и солисты Курской Государственной филармонии приедут с гастролями в Псковскую область сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Концертная программа «Любовь моя – моя Россия!» состоится в псковском Доме офицеров в 16:00.

«Любовь моя – моя Россия!» – это песни, пропитанные таинственной силой и непобедимой мощью нашей культуры. Концертная программа о Русском Мире и силе духа, о любви к Родине и к жизни, создана специально в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне», – отметили в комитете.

В программе выступления артистов будет представлена музыка русских и советских композиторов, а также произведения современных авторов.

«За годы своей работы коллектив приобрел широкую известность, как в родном городе, так и далеко за его пределами. Концерты «Русской мозаики» проходили в различных городах России или в Германии, Швейцарии, Англии и на Мальте. И всегда их с удовольствием посещают слушатели самых разных возрастов. С нетерпением ожидаем визита Курской филармонии на нашу Псковскую землю», – подчеркнули в комитете по культуре.

Программу организует Росконцерт.

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