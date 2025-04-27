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Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»

Курсанты центра «Воин» привезли победу с патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей». Об этом сообщается в группе «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России». Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Акция стартовала с митинга у монумента «Знамя Победы» в посёлке Идрица, а затем состоялась церемония открытия в аллее Героев в городе Пустошке.

  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
  • Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
    Фото: группа «Центр «Воин» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

На стадионе в Пустошке прошли мастер-класс и выставка, организованные инструкторами филиала центра «Воин».

Команда «Воин» заняла второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России» среди десяти команд Псковской области.

Акция завершилась концертной программой, на которой вручили грамоту и подарки.

Отметим, что в 2025 году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Году защитника Отечества и 80-летней годовщине Знамени Победы.

30 апреля – региональная памятная дата: День Знамени Победы. В честь этой даты с 28 по 30 апреля у монумента «Знамя Победы» в посёлке Идрица интерактивные площадки откроют Федерация практической стрельбы Псковской области и центр «Воин», отметили в группе.

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