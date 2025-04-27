Всероссийская олимпиада школьников по литературе завершилась в Пскове

14:44, 27 апреля 2025, ПАИ

В Пскове подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по литературе, в финале которой участвовали 389 школьников из 87 регионов Российской Федерации, включая федеральную территорию «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

В видеоприветствии губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что Псковская область была и остаётся центром притяжения творческих личностей и деятелей искусства. Он подчеркнул, что Псковский край вдохновлял таких великих литераторов, как Александр Пушкин, Иван Тургенев, Вениамин Каверин и многие другие. Губернатор выразил гордость, что именно здесь, на земле с богатым историческим и культурным наследием, собрались таланты со всей страны для продолжения традиций русской словесности. Он также добавил, что знания и опыт, полученные участниками олимпиады, станут надёжным фундаментом для их дальнейших побед и творческих достижений.

Особые слова благодарности губернатор адресовал педагогам и наставникам.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ











Дипломы были вручены 31 победителю, а также 149 призёрам и десяти номинантам. Наилучшие результаты продемонстрировали команды из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Московской, Ленинградской, Вологодской, Белгородской, Ростовской и Свердловской областей. Абсолютной победительницей финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе стала девятиклассница из Москвы Таисия Ашихмина.

Победительница отметила, что она очень старалась и считает свою победу заслуженной. Она добавила, что для неё самым сложным был устный тур, однако творческий и аналитический туры были очень интересными, поскольку имелся текст Булата Окуджавы – одного из её любимых русских бардов и поэтов. Девочка выразила благодарность своему классному руководителю и учителю русского языка и литературы, а также родителям, которые её поддерживали, и тренерам сборной Москвы.

Конкурсные испытания состоялись на базе ПсковГУ. Для участников олимпиады команда вуза также подготовила образовательные программы, мастер-классы и лекции. Участники и их руководители посетили экскурсию «Псков – город воинской славы» и познакомились с историей и культурным наследием Псковской области, включая Изборск, Печоры и Пушкинский заповедник.

«Пусть дни, которые вы провели на Псковской земле, обязательно останутся у вас в памяти. Вы приобрели важные знакомства, которые останутся на всю жизнь, а эмоции, которые вы получили за эти семь дней, никогда не забудутся. Мы вас ждём в стенах нашего вуза для продолжения обучения», – подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Добавим, что ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников участвует около семи миллионов детей со всех уголков России. Олимпиада состоит из четырёх этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Дипломы победителей и призёров, действительные в течение четырёх лет, предоставляют возможность поступления в ведущие российские университеты без сдачи вступительных экзаменов по соответствующему профилю. В этом учебном году более 185 тысяч участников приняли участие в региональном этапе олимпиады.

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут стать участниками учебно-тренировочных сборов и подготовительных мероприятий для формирования сборных команд страны для участия в международных олимпиадах.