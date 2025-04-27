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Общество

Куриные яйца и колбаса – что ещё подешевело в Псковской области

О самых подешевевших с 14 по 21 апреля продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, десяток куриных яиц подешевел на 4,95 %, варёная колбаса – на 2,87 %, пшеничная мука – на 1,79 %, молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности – на 1,52 %, сливочное масло – на 1,46 %, маргарин – на 1,3 % и мясные консервы для детского питания – на 1,11 %.

Добавим, что самыми подорожавшими товарами за рассматриваемый период стали овощи, а именно столовая свёкла, картофель, морковь, репчатый лук и белокочанная свежая капуста. Среди остальных категорий продовольствия самым подорожавшим продуктом стали бананы.

Отметим, что с 15 по 21 апреля по данным Росстата прирост цен замедлился до 0,09 % после 0,11 % неделей ранее и 0,16 % в начале месяца. С начала года средние цены на товары и услуги выросли на 3,08 %.

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