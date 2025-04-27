Путин поздравил командиров с освобождением Курской области

23:08, 27 апреля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин назвал 76-ю дивизию ВДВ одной из наиболее эффективных при освобождении Курской области вместе с 116-й дивизией, двумя полками «Ахмат» и морскими пехотинцами – 810-й бригадой Черноморского флота и 155-й добровольческого формирования «Ветераны».

Владимир Путин поздравил личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на территорию РФ в Курской области.