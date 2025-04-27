Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин поздравил командиров с освобождением Курской области

Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

Фото: ПАИ

Ранее Путин назвал 76-ю дивизию ВДВ одной из наиболее эффективных при освобождении Курской области вместе с 116-й дивизией, двумя полками «Ахмат» и морскими пехотинцами – 810-й бригадой Черноморского флота и 155-й добровольческого формирования «Ветераны».

Владимир Путин поздравил личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на территорию РФ в Курской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2025

Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет
27 апреля 2025

Псковичи стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна»
27 апреля 2025

Путин поздравил командиров с освобождением Курской области
27 апреля 2025

Куриные яйца и колбаса – что ещё подешевело в Псковской области
27 апреля 2025

Какие продовольственные товары кроме овощей подорожали в Псковской области, рассказали специалисты
27 апреля 2025

Пасхальный концерт «Поём Воскресение Его» состоялся в Пскове
27 апреля 2025

Куда собираются поступать псковские выпускники, рассказали их родители
27 апреля 2025

Всем по смартфону: в Псковской области гаджеты подешевели почти на 5%

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...