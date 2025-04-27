Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате
Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате, единственной сохранившейся административной постройке XVII века в Пскове 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Заслуженная артистка России Наталья Александрова представит концерт «Песни весны, песни Победы», в котором прозвучат мелодии под гитару, а также знакомые для многих песни.
«Голос Натальи Александровой и композиции в ее исполнении позволят псковичам и гостям города проникнуться чувствами, которые испытал народ Советского Союза, когда долгая война все-таки окончилась», – подчеркнули сотрудники музея.
Приказная палата располагается по адресу: улица Кремль, 4.
Запись по телефону (+7 8112) 33-10-65. Билеты доступны по «Пушкинской карте».
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