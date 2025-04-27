Девятиклассник из Пскова стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по географии

17:01, 27 апреля 2025, ПАИ

Девятиклассник из школы № 1 имени Леона Поземского, воспитанник центра развития одарённых детей и юношества «Лидер» в Пскове Иван Соловьёв стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по географии. Олимпиада проходила в городе Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика). Об этом ПАИ сообщили в центре развития одарённых детей и юношества Псковской области.

Финал объединил 268 учеников 9–11-х классов из 77 регионов России. Юные географы работали над заданиями в различных сферах географии, включая геоморфологию, гидрологию, биогеографию и социально-экономическую географию. Для практического (полевого) этапа ученики направились в Черекский район, где проходили по интеллектуальному маршруту и выполняли задания на местности.

Псковский школьник рассказал, что, конечно, где-то было тяжело и труднее всего ему дался теоретический тур, который давал половину всех баллов. Он также отмечает, что самым интересным испытанием для него стал практический тур, в котором требовалось применять навыки ориентирования на местности и определения горных пород.

Наставник Ивана, методист отделения географии центра развития одарённых детей и юношества Марина Груздова отметила, что заключительный этап олимпиады по географии в Кабардино-Балкарской Республике представлял собой погружение в географическую среду, возможность завести друзей и встретиться с коллегами.

Для участников, наставников и сопровождающих была организована культурно-просветительская программа, включающая посещение достопримечательностей Кабардино-Балкарии и подъём на высокогорную канатную дорогу в России, высота которой составляет 3 847 метров над уровнем моря.

Напомним, что победители и призёры финального этапа всероссийской олимпиады имеют право на поступление в любой вуз страны без вступительных экзаменов на специальности, соответствующие профилю олимпиады.

Ранее сообщалось, что десятиклассник из Пскова стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников по литературе завершилась в Пскове.