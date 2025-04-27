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Волонтёров для археологической экспедиции ищут в Псковской области

Волонтёров для очередного полевого сезона археологического изучения поселения эпохи викингов у деревни Горожане Новосокольнического района ищут в Псковской области. Мероприятие пройдёт с 15 июля по 15 августа. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте»

«Как и в предыдущие годы, экспедиция будет функционировать в формате полевой археологической школы. Вас ждут раскопки, увлекательные занятия по полевой археологии, экскурсии по ближайшей округе», – отметили организаторы экспедиции. Они добавили, что участники события примут участие в музеефикации поселения, а также в мероприятиях, направленных на популяризацию археологического наследия России.

Члены экспедиции будут жить в палаточном лагере, где предусмотрены полноценное горячее питание, душ, баня и интернет.

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2025» организуется при поддержке Псковской областной археологической экспедиции, археологического центра Псковской области, комитета по охране ОКН Псковской области.

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