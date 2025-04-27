Боксёры Псковской области выиграли медали всероссийских соревнований в Подмосковье

18:30, 27 апреля 2025, ПАИ

Боксёры Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований «На призы Дмитрия Двали», которые прошли в Балашихе. Об этом ПАИ сообщили в Псковской области федерации бокса.



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Псковскую область на этих стартах представили три спортсмена. В результате Алексей Седунов провел четыре боя, в которых одержал уверенные победы, став победителем и выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Илья Новиков, уступив в полуфинале раздельным решением судей своему сопернику, занял третье место.

Ещё один представитель Псковской области Семён Макаров не добрался до пьедестала, проиграв в первом круге соревнований.

Напомним, что вчера, 26 апреля великолукский боксёр Мухаммад Шехов одержал победу в профессиональном поединке в Будапеште над венесуэльцем Орландо Моралесом.

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