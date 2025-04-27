ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию на старте сезона до пяти игр
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» дома сыграл вничью с калининградской «Балтикой-2» – 0:0 в матче пятого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.
В пяти стартовых играх великолукские футболисты одержали две победы и трижды сыграли вничью. В турнирной таблице, на данный момент, они занимают четвёртое место.
Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против красноярского «Енисея-2» 4 мая. Начало в 12:00.
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