ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию на старте сезона до пяти игр

18:48, 27 апреля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» дома сыграл вничью с калининградской «Балтикой-2» – 0:0 в матче пятого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

В пяти стартовых играх великолукские футболисты одержали две победы и трижды сыграли вничью. В турнирной таблице, на данный момент, они занимают четвёртое место.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против красноярского «Енисея-2» 4 мая. Начало в 12:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».