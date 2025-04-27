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Спорт

Подведены итоги финальных соревнований по шахматам «Белая ладья» в Псковской области

Подведены итоги регионального этапа всероссийских соревнований среди школ «Белая ладья» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат региона.

  • Подведены итоги финальных соревнований по шахматам «Белая ладья» в Псковской области
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги финальных соревнований по шахматам «Белая ладья» в Псковской области
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги финальных соревнований по шахматам «Белая ладья» в Псковской области
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги финальных соревнований по шахматам «Белая ладья» в Псковской области
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

В финальном этапе встретилась 21 школьная команда, представляющая 19 школ региона. Первое место занял Псковский гуманитарный лицей, за который под руководством педагога Александра Муравьёва выступали Дмитрий Голубев, Семён Тихонов, Анастасия Ульянова и Мила Безменова. По результатам областного этапа этот коллектив представит регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июне в Сочи.

Серебро у учеников Псковского технического лицея под руководством Григория Шаранкова. Замкнули тройку лидеров школьники Псковского педагогического комплекса, подопечные Никиты Иванова. Лучший результат среди команд районов Псковской области у Пыталовской школы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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