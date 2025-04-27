Стало известно, сколько псковичей боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта
12 % опрошенных жителей Псковской области боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта. Об этом ПАИ сообщили аналитики hh.ru, которые вместе с девелопером Level Group провели исследование среди сотрудников местных компаний и соискателей.
В то же время большинство опрошенных респондентов (79 %) готовы принять искусственный интеллект на рабочем месте. При этом 49 % из них принимают инициативу без оговорок, а 30 % подчёркивают важность сохранения рабочих мест.
Ещё 3 % псковичей выразили уверенность, что искусственный интеллект неприменим в их профессии, а остальные опрошенные не смогли сформулировать свою позицию по этой теме.
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