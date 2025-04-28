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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу

Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу, финальная часть которого состоялась в Великих Луках 26 и 27 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

В мужском турнире первое место заняла команда Великих Лук. Фото здесь и далее предоставил Матвей Петров

В мужском турнире первое место заняла команда Великих Лук, серебро на счету псковичей, а замкнули тройку лидеров баскетболисты из Псковского района. Лучшим игроком финального этапа признали великолучанина Даниила Макарова.

У женщин также победили представительницы Великих Лук. Псковские баскетболисты стали серебряными призёрами. Бронза на счету спортсменов Дновского района. Лучшим игроком здесь признали Лилию Ерёмину.

У женщин победили представительницы Великих Лук

Соревнования организовали и провели комитет по спорту Псковской области и Псковская региональная федерация баскетбола при поддержке Федерации баскетбола Великих Лук.

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