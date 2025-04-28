Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка выиграла три медали чемпионата России по настольному теннису для лиц с ПОДА

Псковичка Александра Васильева выиграла три медали на чемпионате России по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Тульской области с 22 по 27 апреля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковичка выиграла три медали чемпионата России по настольному теннису для лиц с ПОДА. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие порядка 70 спортсменов из 29 регионов России.

Васильева завоевала серебро в личном зачёте, золото в парном женском разряде и бронзу в смешанном парном разряде.

Тренирует спортсменку Вадим Барышников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

Пскович выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы»
28 апреля 2025

Великолукский студент выиграл третий этап Кубка России по ВМХ-кроссу
28 апреля 2025

Известная легкоатлетка поднимет флаг России на эстафете «Псковской правды»
28 апреля 2025

Псковичи начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет
28 апреля 2025

Районные команды поучаствуют в эстафете «Псковской правды»
28 апреля 2025

Стартует регистрация команд на эстафету «Псковской правды»
28 апреля 2025

Псковичка выиграла три медали чемпионата России по настольному теннису для лиц с ПОДА
28 апреля 2025

Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...