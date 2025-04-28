Псковичка выиграла три медали чемпионата России по настольному теннису для лиц с ПОДА

11:24, 28 апреля 2025, ПАИ

Псковичка Александра Васильева выиграла три медали на чемпионате России по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Тульской области с 22 по 27 апреля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие порядка 70 спортсменов из 29 регионов России.

Васильева завоевала серебро в личном зачёте, золото в парном женском разряде и бронзу в смешанном парном разряде.

Тренирует спортсменку Вадим Барышников.

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