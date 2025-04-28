ВАЗ-21140 перевернулся на дороге Опочка - Дубровка
На шестом километре автодороги Опочка - Дубровка 49-летний водитель на ВАЗ-21140 не справился с управлением, автомобиль зацепил обочину, съехал в кювет и перевернулся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства устанавливаются.
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28 апреля 2025
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