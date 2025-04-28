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Происшествия

ВАЗ-21140 перевернулся на дороге Опочка - Дубровка

На шестом километре автодороги Опочка - Дубровка 49-летний водитель на ВАЗ-21140 не справился с управлением, автомобиль зацепил обочину, съехал в кювет и перевернулся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка
  • ДТП на дороге Опочка - Дубровка

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства устанавливаются.

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