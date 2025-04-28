ВАЗ-21140 перевернулся на дороге Опочка - Дубровка

11:28, 28 апреля 2025, ПАИ

На шестом километре автодороги Опочка - Дубровка 49-летний водитель на ВАЗ-21140 не справился с управлением, автомобиль зацепил обочину, съехал в кювет и перевернулся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства устанавливаются.