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Происшествия

Пьяного подростка на мотоцикле задержали печорские полицейские

Двух несовершеннолетних водителей – автомобилиста и мотоциклиста – задержали полицейские в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Фото: группа Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» в соцсети «ВКонтакте»

17 июня в 11:25 в Печорах сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan X-Trail, за рулём которого находился 17-летний молодой человек.

22 июня на улице Тайловский Бор в Печорах дорожная полиция остановила мотоцикл BSE MX 125. Им управлял 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

О родителях несовершеннолетних собрали материалы по статье 5.35 КоАП РФ.

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