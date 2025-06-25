Пьяного подростка на мотоцикле задержали печорские полицейские

22:20, 24 июня 2025, ПАИ

Двух несовершеннолетних водителей – автомобилиста и мотоциклиста – задержали полицейские в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

17 июня в 11:25 в Печорах сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan X-Trail, за рулём которого находился 17-летний молодой человек.

22 июня на улице Тайловский Бор в Печорах дорожная полиция остановила мотоцикл BSE MX 125. Им управлял 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

О родителях несовершеннолетних собрали материалы по статье 5.35 КоАП РФ.