Псковичи начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет

12:28, 28 апреля 2025, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет. Соревнования проходят в Вологде, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

За медали состязаний борются восемь команд из пяти регионов, которых разбили на две группы. Пара лидеров каждой подгруппы выйдет в полуфинал соревнований.

ФК «Псков» определили в группу «Б» с «Динамо-Вологдой», петербургской «Звездой» и спортшколой «Лидер» из Санкт-Петербурга. Первая игра турнира у псковичей состоится сегодня, 28 апреля, с «Лидером».

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