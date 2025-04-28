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Псковичи начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет

Футболисты клуба «Псков» начинают борьбу за кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу среди юношей до 18 лет. Соревнования проходят в Вологде, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

За медали состязаний борются восемь команд из пяти регионов, которых разбили на две группы. Пара лидеров каждой подгруппы выйдет в полуфинал соревнований.

ФК «Псков» определили в группу «Б» с «Динамо-Вологдой», петербургской «Звездой» и спортшколой «Лидер» из Санкт-Петербурга. Первая игра турнира у псковичей состоится сегодня, 28 апреля, с «Лидером».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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