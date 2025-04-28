Проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в Дворцах

11:39, 28 апреля 2025, ПАИ

В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

28 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Дворцы Псковского района тела 38-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могла послужить неисправная работа печи. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.