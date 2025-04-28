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Спорт

Стартует регистрация команд на эстафету «Псковской правды»

Стартует регистрация на эстафету «Псковской правды». Команды образовательных учреждений регистрируются 28 и 29 апреля, корпоративные команды – 30 апреля. Об этом пишут организаторы соревнований.

Фото: ПАИ

Регистрация проходит с 9:30 до 18:00 в спортшколе «Надежда» (ул. Гагарина, 5а).

Для участия нужны карточка команды и медицинская справка с формулировкой, например, «Допущен к соревнованиям». Справку можно получить до 30 апреля в любом медучреждении. Диспансеризация упрощает процесс.

Контакты для справок: 8 (8112) 50-01-37, 8 (8112) 73-70-94.

Напомним, легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 6 мая в Пскове. Маршрут, как и в 1945 году, проложен по центральным улицам города.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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