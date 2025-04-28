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Районные команды поучаствуют в эстафете «Псковской правды»

В легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выступят команды из районов Псковской области, отобранные на муниципальном этапе. Финал состоится 6 мая в Пскове, пишет «Псковская правда».

Фото: ПАИ

Заявки от команд принимаются до 4 мая на почту nadejda.school@gmail.com. Нагрудные номера выдадут 6 мая с 12:00 до 13:10 на стадионе «Машиностроитель».

Для регистрации нужны карточка команды и медицинская справка для каждого участника с формулировкой, например, «Допущен к соревнованиям». Без справки команда не будет зарегистрирована. Прошедшие диспансеризацию оформляют справку в упрощённом порядке.

Подробности по телефонам: (8 8112) 50-01-37, 73-70-94.

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