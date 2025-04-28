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Известная легкоатлетка поднимет флаг России на эстафете «Псковской правды»

Право поднять флаг России на эстафете «Псковской правды» предоставят известной псковской легкоатлетке Наталье Спиридоновой, пишет «Псковская правда».

Известная легкоатлетка Наталья Спиридонова поднимет флаг России на эстафете «Псковской правды». Фото: «Псковская правда»

Спиридонова отметила, что поднятие флага на эстафете ко Дню Победы для неё приятное событие. Она выразила радость по поводу участия в параде открытия, вспомнив, как в школьные годы представляла свою школу № 16. «Эстафета «Псковской правды» – это праздник для города. Спорт заряжает за позитив и здоровье, а командная борьба объединяет и сплачивает коллектив!» – сказала она.

Наталья Спиридонова в 2021 году стала чемпионкой мира среди юниорок по прыжкам в высоту, была призёром чемпионатов Европы среди юниорок в 2019 и 2021 годах, а в 2024 году выиграла чемпионат России в помещении, установив личный рекорд – два метра.

6 мая в Пскове пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как и в 1945 году, маршрут проложен по центральным улицам города.

Подробности по телефонам: (8 8112) 50-01-37, 73-70-94.

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