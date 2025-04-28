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Спорт

Пскович выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы»

Пскович Глеб Екимов выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы», который прошёл в Минске 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате Пскова.

Пскович выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы». Фото: Федерация карате Пскова

В соревнованиях приняли участие 1 300 спортсменов, представляющих Россию и Белоруссию.

Глеб Екимов занял третье место среди мальчиков восьми – девяти лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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