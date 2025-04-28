Пскович выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы»
Пскович Глеб Екимов выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы», который прошёл в Минске 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате Пскова.
В соревнованиях приняли участие 1 300 спортсменов, представляющих Россию и Белоруссию.
Глеб Екимов занял третье место среди мальчиков восьми – девяти лет.
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