Пскович выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы»

14:10, 28 апреля 2025, ПАИ

Пскович Глеб Екимов выиграл бронзу международного турнира по карате «Кубок дружбы», который прошёл в Минске 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате Пскова.

В соревнованиях приняли участие 1 300 спортсменов, представляющих Россию и Белоруссию.

Глеб Екимов занял третье место среди мальчиков восьми – девяти лет.

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