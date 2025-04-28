Великолукские баскетболисты стали призёрами межрегионального турнира в Ельце
Великолукские баскетболисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» стали серебряными призёрами межрегионального турнира городов воинской славы «Елецкий рубеж» среди юношей 2013 года рождения и моложе. Состязания прошли в Ельце 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
В соревнованиях приняли участие команды из Клина, Ржева, Губкина, Новомосковска, Ельца, а также великолукские воспитанники Дениса Вериго.
В результате первое место заняли баскетболисты из Клина, на втором – великолукский «Экспресс», а замкнул тройку лидеров клуб из Ржева.
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