Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!»

Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!», сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Можно задавать любые важные вопросы о здоровье, о работе центра и его филиалов, о наборе документов, необходимых для платных услуг, специалисты подробно на них ответят.

Пишите в сообщения группы «Псковский центр психиатрии и наркологии» в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Мне только спросить!».

Ответы будут публиковать в группе и в телеграм-канале центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

Муниципалитеты Псковской области приняли участие во Всероссийском субботнике

28 апреля 2025

Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!»
28 апреля 2025

В Псковской области выберут лучшее праздничное оформление витрин к 9 Мая
28 апреля 2025

Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам
28 апреля 2025

Участники возрождённого студенческого археологического кружка побывали в Изборске
28 апреля 2025

До +17 градусов ожидается в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2025

Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере – юрист
28 апреля 2025

«Псков Бутик-Отель» на Профсоюзной почти готов к открытию

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...