Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!»

12:56, 28 апреля 2025, ПАИ

Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!», сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Можно задавать любые важные вопросы о здоровье, о работе центра и его филиалов, о наборе документов, необходимых для платных услуг, специалисты подробно на них ответят.

Пишите в сообщения группы «Псковский центр психиатрии и наркологии» в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Мне только спросить!».

Ответы будут публиковать в группе и в телеграм-канале центра.