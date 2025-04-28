Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!»
Псковский центр психиатрии и наркологии возобновляет рубрику «Мне только спросить!», сообщается в телеграм-канале медучреждения.
Можно задавать любые важные вопросы о здоровье, о работе центра и его филиалов, о наборе документов, необходимых для платных услуг, специалисты подробно на них ответят.
Пишите в сообщения группы «Псковский центр психиатрии и наркологии» в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Мне только спросить!».
Ответы будут публиковать в группе и в телеграм-канале центра.
Муниципалитеты Псковской области приняли участие во Всероссийском субботнике
Найденные в Пушкиногорском районе останки саратовского красноармейца передали родственникам