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Общество

Конклав в Ватикане приступит к выборам нового папы римского 7 мая

7 мая кардиналы соберутся в Ватикане на конклав для выборов нового папы римского. Такую дату называет Reuters со ссылкой на источник в Ватикане.

Дата была выбрана на закрытой встрече, которая стала первой после похорон папы Франциска. Вскоре будет сделано официальное объявление о дате конклава.

В конклаве примут участие более 130 иерархов. Они должны назвать имя нового главы Римской католической церкви.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года. Его похороны состоялись 26 апреля.

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