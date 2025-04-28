Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту, сообщает Федерация компьютерного спорта региона.
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
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Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
В дисциплине Counter-Strike 2 первое место заняла команда m1x, на втором месте коллектив «ПсковГУ-1», а замкнула тройку лидеров команда Chuspanteam. В дисциплине Dota 2 золото на счету «Псковских барсов», серебро у PskovGods, а бронза досталась коллективу «Псковские барсы 3».
Соревнования организованы комитетом по спорту Псковской области и Федерацией компьютерного спорта региона. 18 мая чемпионат продолжится в одиночных дисциплинах: Starcraft 2, Tekken 8, DCL – the game и «Тетрис».
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Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
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