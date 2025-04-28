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Спорт

Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту

Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту, сообщает Федерация компьютерного спорта региона.

  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области

В дисциплине Counter-Strike 2 первое место заняла команда m1x, на втором месте коллектив «ПсковГУ-1», а замкнула тройку лидеров команда Chuspanteam. В дисциплине Dota 2 золото на счету «Псковских барсов», серебро у PskovGods, а бронза досталась коллективу «Псковские барсы 3».

Соревнования организованы комитетом по спорту Псковской области и Федерацией компьютерного спорта региона. 18 мая чемпионат продолжится в одиночных дисциплинах: Starcraft 2, Tekken 8, DCL – the game и «Тетрис».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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