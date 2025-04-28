Максим Польянович из Куньи победил в акции «Губернаторский дневник» со второго раза

17:56, 28 апреля 2025, ПАИ

Победителем акции «Губернаторский дневник» во втором триместре в группе школьников 2–4-х классов стал ученик 4-го «Б» класса Куньинской средней общеобразовательной школы Максим Польянович. Он заработал за три зимних месяца 220 пятёрок.

Победа в «Губернаторском дневнике» не далась Максиму с первого раза. Он принимал участие ещё в первом триместре, но фортуна улыбнулась ему только зимой. Успех школьника – результат упорного труда: в прошлом осеннем триместре в его дневнике красовались 157 пятёрок.

У Максима не только пятёрки в дневнике, иногда проскакивают и четвёрки. В среднем он получает 4-5 отличных оценок в день. «Я сам вызываюсь отвечать, не жду, когда учитель спросит», – отметил Максим.

В классе у Максима 17 ребят, и он – один из трёх отличников.

Любимым предметом у четвероклассника является изо, но он также испытывает тягу к математике. Помимо учебы, он занимался киокусинкай и даже успел сдать экзамен на пояс, пока его тренер и учитель физкультуры не ушли добровольцами на СВО.

Увлечения Максима не ограничиваются школьной программой и рисованием. Он активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах. В марте он стал победителем районного конкурса «Ученик года», участвует в олимпиадах «Русский медвежонок», «Научи.ру», а также в конкурсе исследовательских работ, где его работа о прадедушке заняла первое место в школьном этапе. Максим старательно собирает свое портфолио, в котором фиксирует свои достижения.

Мальчик делает уроки самостоятельно, без посторонней помощи. Он настолько хорошо усваивает материал, что иногда успевает сделать домашнее задание даже на перемене. Помимо учёбы, у него есть домашние обязанности: он помогает в уборке маме, моет посуду и присматривает за младшими братьями.

Максим признается, что устаёт от учёбы, но находит время для отдыха – гуляет на свежем воздухе. Он читает не только учебники, но и познавательные сайты в интернете, а также книги о войне.

О будущей профессии школьник пока не задумывался, у него ещё есть время определиться. Но уже сейчас видно, что его целеустремлённость и любовь к знаниям откроют перед ним множество дверей.

«Желаю победить! Надо участвовать, усердно учиться, зарабатывать больше пятёрок», – дал напутствие победитель ребятам, которым ещё не улыбнулась удача.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проводится уже в 12-й раз. Второй год подряд партнёром акции выступает Альфа-Банк. В ней принимают участие школьники со второго по 11 класс. Главный приз в конкурсе – чаепитие с губернатором, также ребят ждут экскурсия по правительству Псковской области и интерактивные программы.

Отметим, что Альфа-Банк предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных программ, которые помогут реализовать финансовые цели и сделать сбережения более эффективными. В таком разнообразии финансовых инструментов можно выделить Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой накопительный продукт с финансовой поддержкой государства, налоговыми льготами и защитой капитала. Программа предоставляет налоговый вычет, который может достигать 60 тысяч рублей ежегодно, и софинансирование государства в размере до 360 тысяч рублей. Средства в размере до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы в агентстве по страхованию вкладов. Формирование капитала происходит за счёт собственных взносов клиента, государственных взносов, инвестиционного дохода и налогового вычета. Накопления могут быть выплачены несколькими способами. Первый – единовременная выплата, при которой вы получаете все накопления сразу после достижения определённых условий. Второй – срочная выплата, позволяющая вам самостоятельно определить период, в течение которого будете получать средства, при этом минимальный срок составляет пять лет. Третий вариант – пожизненная выплата, которая предполагает ежемесячные выплаты с ежегодной индексацией. Кроме того, предусмотрены выплаты в особых ситуациях, таких как серьезные заболевания или утрата кормильца.

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