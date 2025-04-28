Три команды медиков поучаствуют в эстафете «Псковской правды»

15:24, 28 апреля 2025, ПАИ

Три команды медиков примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда». Забег посвящён 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт по центральным улицам Пскова 6 мая. Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на комитет по здравоохранению Псковской области.

Команды Псковской городской стоматологической поликлиники, станции скорой помощи и детской городской поликлиники пробегут в эстафете. «Участие в эстафете – это возможность отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирную жизнь, укрепить корпоративный дух наших медицинских организаций, а также это пропаганда здорового образа жизни», – отметили в комитете.

Медики региона активно участвуют в спортивных событиях. Например, в День здоровья Псковская городская поликлиника организовала забег, а недавно медицинские работники приняли участие в Псковском марафоне. В пресс-службе добавили, что медики охотно откликнулись на приглашение участвовать в эстафете, и список участников ещё пополнится.

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