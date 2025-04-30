Малыш в подарок: появившаяся в псковском «Зоограде» альпака оказалась беременна

09:35, 30 апреля 2025, ПАИ

Детеныш альпаки неожиданно родился в экопарке «Зооград» в Пушкиногорском районе, рассказал директор организации Андрей Голощапов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы приобрели в конце прошлого года альпак - двух самок и одного самца. В начале марта родился у них малыш, одна оказалась беременной. Хотя им вроде УЗИ делали, чтобы, не дай бог, такого не получилось, но вот недосмотрели. В итоге оказалось, что у нас два самца, одна самка, и еще родился самец», - поделился он.

По словам директора организации, когда детеныш подрастет, придется его либо менять, либо продавать.

Кроме того, 27 апреля в зоопарке родились маленькие носухи. «Это еноты такие. У них родились детеныши. Но сколько их, пока не знаем - не хотим мам беспокоить», - добавил собеседник ПАИ.

Андрей Голощапов также рассказал, что со дня на день на свет должны появиться волчата. «Волчата должны родиться. Они где-то в конце апреля - начале мая рождаются», - отметил он.

Кроме того, не так давно малыш-кенгуренок начал показываться из родительской сумки. «Наверное, он где-то в конце осени родился. Уже из сумки выходит», - рассказал директор «Зоограда».