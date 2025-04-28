Вера Емельянова – участникам форума «На том стоим»: Наша общая задача – не дать пересмотреть преступления прошлого века

15:34, 28 апреля 2025, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова поприветствовала участников круглого стола «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и значение этих уроков для борьбы с русофобией и укрепления антифашистского сознания молодежи» в рамках международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим», передаёт корреспондент ПАИ.

«Искренне рада приветствовать вас на Псковской земле. Мы готовились и ждали вас, мы знаем, что многие из вас проделали большой путь, и хотелось бы, чтобы эта поездка была продуктивной. Мы не сомневаемся, что вы уже многое знаете о Псковской области, но хотелось бы сказать несколько слов о том, почему мы любим наш регион. Тысячелетняя история позволяет считать нашу землю древнейшей. Важнейшие события российской истории были связаны с Псковской землей», – отметила Вера Емельянова.

Она также подчеркнула, что в регионе делается всё возможное, чтобы жертвы войны не были забыты. «Наша общая гуманистическая задача – не дать пересмотреть преступления прошлого века. Важно увековечить события, открыть глаза на правду. Это миссия всех живущих на земле. И сегодняшняя встреча – вклад в это дело. Мы благодарны вам за выбор этой миссии, надеюсь, нам удастся обрести союзников в этом великом деле. Желаю успешного разговора и встреч на Псковской земле», – заключила Вера Емельянова.