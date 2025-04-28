Вера Емельянова – участникам форума «На том стоим»: Наша общая задача – не дать пересмотреть преступления прошлого века
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова поприветствовала участников круглого стола «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и значение этих уроков для борьбы с русофобией и укрепления антифашистского сознания молодежи» в рамках международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим», передаёт корреспондент ПАИ.
«Искренне рада приветствовать вас на Псковской земле. Мы готовились и ждали вас, мы знаем, что многие из вас проделали большой путь, и хотелось бы, чтобы эта поездка была продуктивной. Мы не сомневаемся, что вы уже многое знаете о Псковской области, но хотелось бы сказать несколько слов о том, почему мы любим наш регион. Тысячелетняя история позволяет считать нашу землю древнейшей. Важнейшие события российской истории были связаны с Псковской землей», – отметила Вера Емельянова.
Она также подчеркнула, что в регионе делается всё возможное, чтобы жертвы войны не были забыты. «Наша общая гуманистическая задача – не дать пересмотреть преступления прошлого века. Важно увековечить события, открыть глаза на правду. Это миссия всех живущих на земле. И сегодняшняя встреча – вклад в это дело. Мы благодарны вам за выбор этой миссии, надеюсь, нам удастся обрести союзников в этом великом деле. Желаю успешного разговора и встреч на Псковской земле», – заключила Вера Емельянова.
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