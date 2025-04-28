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Какие предметы дачного участка сегодня в тренде, рассказал псковский эксперт

Какие предметы дачного участка сегодня в тренде, рассказала креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«На частных территориях больше актуален минимализм. В основном все меняют распашные ворота на откатные. Также качели с вензелями меняют на лофт, минимальный стиль. Чем легче и прозрачнее конструкция, тем она больше спроса имеет», – подчеркнула Яна Железнова.

Также сейчас любят озеленение, заметила эксперт.

«Если мы делаем какие-то качели, то стараемся шпалеры делать рядом, чтобы можно было посадить вьющиеся растения. Если беседка, то также предусматриваем, куда можно кашпо поставить. Все эти нюансы мы оговариваем, смотрим», – уточнила гостья студии.

Сейчас дизайнеры больше продвигают минимализм, заключила Яна Железнова.

Партнёр программы – Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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