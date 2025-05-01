Глава облсовпрофа поздравил псковичей с Днём труда

09:00, 01 мая 2025, ПАИ

Псковские профсоюзы находятся в авангарде решения проблем в социально-экономической сфере, заявил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов, поздравляя жителей региона с Днём труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединения.

Игорь Иванов уточнил, что речь идёт и о занятости, и о заработных платах, и о социальных гарантиях. По его словам, профсоюзы продолжают отстаивать позицию, согласно которой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть равен потребительскому бюджету или даже превышать его.

По данным Федерации независимых профсоюзов России, потребительский бюджет в 2024 году составил более 52 тысяч рублей.

«Мы считаем, что в федеральных отраслевых соглашениях и коллективных договорах и в целом в Трудовом кодексе позиция должна быть такова: оплата за ставку первого разряда и должностной оклад должны состоять минимум из МРОТ», – сказал Игорь Иванов и добавил, что эта тема обсуждается и на региональных площадках, и на заседаниях трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Отдельное внимание в профсоюзной организации сегодня уделяют проблемам платформенной занятости. И, по мнению главы облсовпрофа, нужно законодательно определить статус этих работников, поскольку сегодня они не имеют тех прав и защиты, которые полагаются рядовым членам профсоюзов, находящимся в законных трудовых отношениях. Соответствующие изменения необходимо внести в Трудовой кодекс, считает Игорь Иванов.

«Вот с чем мы сегодня работаем. И я уверен, что, как и раньше, благодаря нашей солидарности и нашей твёрдой позиции нам удастся решить все эти проблемы», – заключил он.