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Общество

Андрей Стегний: Празднование Первомая в этом году имеет особое значение

Профсоюзная первомайская акция проходит в этом году под девизом «Доблестный труд – гарантия победы» и имеет особое значение. Об этом сообщил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесной отрасли РФ Андрей Стегний.

«В это непростое для страны время как никогда важны сплочённость и солидарность трудовых коллективов ради достижения национальных целей государства, определённых президентом», – приводит слова руководителя отраслевого профсоюза пресс-служба облсовпрофа.

Андрей Стегний также отметил, что профсоюзы продолжают курс на повышение уровня социальных гарантий и оплаты труда.

Он поздравил псковичей с Первомаем и пожелал всем трудящимся счастья, благополучия, гармонии и мирного неба над головой.

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Андрей Стегний: Празднование Первомая в этом году имеет особое значение

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