Работники и руководители предприятий куют победу в тылу – Игорь Иванов

13:00, 01 мая 2025, ПАИ

Представители малого бизнеса, рядовые работники предприятий и директора куют победу в тылу, заявил председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

«Все сплотились вокруг нашего президента и наших героических воинов. Все собирают средства и передают гуманитарную помощь в зону СВО», - цитирует Игоря Иванова пресс-служба Псковского облсовпрофа.

Глава профсоюза заметил, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества и Годом трудовой доблести, и это получило большой отклик в обществе. А в настоящее время в стране идет активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы.

Кроме того, он акцентировал внимание на таких важных датах, как 120-летие с начала профсоюзного движения в России и 35-летие со дня образования Федерации независимых профсоюзов.

Напомним, что сегодня в России отмечается День труда, и профсоюзы традиционно проводят первомайскую праздничную акцию. В 2025 году она проходит под девизом «Доблестный труд - гарантия победы».