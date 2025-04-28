Почему псковичи часто заказывают качели, объяснила псковский эксперт

17:05, 28 апреля 2025, ПАИ

Почему псковичи часто заказывают качели, объяснила креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Очень много качелей заказывают. Это же отдых, можно порелаксировать. Качели в основном двухместные идут, то есть на них и прилечь можно. Также делаем и подвесные кресла, одинарные качели, качели-диван, чтобы просто поспать и полежать. Запросов много», – объяснила Яна Железнова.

Она также уточнила, что при работе с заказчиком особое внимание уделяется детям. Например, качели сейчас чаще делают из профиля, а не цепочек.

«Мы делаем из профиля, я отошла от цепочек, потому что, когда ребёнок раскачивается, он может зажать кожу на руках и ему будет неприятно», – заметила гостья студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».