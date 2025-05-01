Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мира и здоровья пожелал псковичам профсоюз работников здравоохранения

Здоровья, стабильности и мирного неба над головой пожелала псковичам председатель молодёжного совета Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Марина Колчева.

«Этот день олицетворяет международную сплочённость людей труда и объединяет множество поколений. Для старшего поколения он является Днём солидарности трудящихся, а для молодёжи - временем надежды на будущее», - передаёт слова Марины Колчевой пресс-служба Псковского облсовпрофа.

По её словам, советские люди, доблестно и самоотверженно трудившиеся в годы Великой Отечественной войны, до сих пор являются вдохновляющим примером для молодёжи.

Сегодня во время первомайской акции, организованной под девизом «Доблестный труд - гарантия победы», профсоюзы выражают свою гражданскую позицию, заявляя о намерении и дальше отстаивать свои трудовые права, достойные зарплаты и безопасные условия труда, отметила Марина Колчева.

«Спасибо вам, уважаемые работники профсоюза, за ваш самоотверженный труд и за верность профессии», - сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

Мира и здоровья пожелал псковичам профсоюз работников здравоохранения
01 мая 2025

Соревнования инженерных команд среди школьников прошли в Кванториуме Пскова
01 мая 2025

Глава профсоюза работников связи поблагодарила псковичей за любовь к своему делу
01 мая 2025

Работники и руководители предприятий куют победу в тылу – Игорь Иванов
01 мая 2025

Петербургские велосипедисты организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы
01 мая 2025

«Профсоюзный автобус» курсирует в Пскове
01 мая 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 1 Мая
01 мая 2025

Профсоюзный квиз «Маëвка» прошёл в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...