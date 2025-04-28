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Общество

Три тысячи школьников из Псковской области получат «Билет в будущее»

Профориентационный проект «Билет в будущее» в этом году охватит три тысячи школьников 6–11-х классов из 154 учебных основных и средних образовательных учреждений Псковской области. Свои площадки для профессиональных проб предоставят десять колледжей и училищ, а также десять партнёров-работодателей для проведения промышленных экскурсий. Об этом ПАИ сообщила координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Фото: ПАИ

«Отмечу, проект направлен на раннюю профориентацию учащихся и реализуется по таким направлениям, как практико-ориентированный модуль, профориентационный курс занятий «Россия – мои горизонты», профильные предпрофессиональные классы, профессиональное обучение «Первая профессия», взаимодействие с родителями», – рассказала Елена Рыбальская.

При этом она добавила, что в прошлом году в мероприятиях проекта участвовали 5 309 человек, а всего, начиная с 2018 года, – 15 000 детей.

Напомним проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» реализуется в 89 субъектах РФ. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.

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