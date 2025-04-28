80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы

17:22, 28 апреля 2025, ПАИ

80 сортовых саженцев сирени высадили в парке Пограничников в Пскове в честь Дня Победы. Инициатором стало региональное отделение организации «Деловая Россия».



Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»



Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»



Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»





«Этот сад мы посвящаем 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уверены, что он будет расти и радовать псковичей своей красотой, а аромат сирени станет символом надежды и памяти о тех, кто защищал нашу Родину и защищает сейчас», – рассказали ПАИ в региональном отделении организации.

В благом деле участвовали не только члены организации, но и представители Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, «Альфа-банка», УФСИН России и юные друзья пограничников, уточнили в реготделении организации.