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Общество

80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы

80 сортовых саженцев сирени высадили в парке Пограничников в Пскове в честь Дня Победы. Инициатором стало региональное отделение организации «Деловая Россия».

  • 80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы
    Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»
  • 80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы
    Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»
  • 80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы
    Фото: Региональное отделение организации «Деловая Россия»

«Этот сад мы посвящаем 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уверены, что он будет расти и радовать псковичей своей красотой, а аромат сирени станет символом надежды и памяти о тех, кто защищал нашу Родину и защищает сейчас», – рассказали ПАИ в региональном отделении организации.

В благом деле участвовали не только члены организации, но и представители Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, «Альфа-банка», УФСИН России и юные друзья пограничников, уточнили в реготделении организации.

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80 саженцев сирени высадили в псковском парке Пограничников в честь Дня Победы

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