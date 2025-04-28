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Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований

Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований среди лиц с ОВЗ, которые прошли в Новгородской области с 22 по 24 апреля. Об этом сообщается в группе конноспортивного клуба «Родина» в соцсети «ВКонтакте».

  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»
  • Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
    Фото: конно-спортивный клуб «Родина»

В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из Великого Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Челябинска. Они боролись за медали в программах паралимпийской выездки и специальной олимпиады.

Псковскую область представили семь спортсменов. В зачёте специальной олимпиады Любовь Дмитрачкова выиграла золото и серебро, на счету Сергея Иванова серебро и бронза, а Константин Яунзе-Бирюков завоевал бронзу. В паралимпийской выездке первое место заняла Мария Сырохнова, с серебром Иван Пятериков и Дарья Русяева, а бронзы добилась Татьяна Осипова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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