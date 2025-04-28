70 подростков нашли работу благодаря участию в фестивале профессий

19:59, 28 апреля 2025, ПАИ

Около 40 мероприятий для 1 500 подростков провели в рамках фестиваля профессий. Это мероприятие стало частью Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили ПАИ организаторы.

Более 20 работодателей из различных сфер представили свои вакансии. Наибольшее количество трудоустроенных по результатам фестиваля подростков ожидается в Великолукском районе – 50 человек.

Организаторами выступили кадровые центры Псковской области.